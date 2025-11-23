Bajo la mirada de Trump y siendo un "terrorista" para EEUU: el posible último cumpleaños de Maduro en el poder

El contexto Este podría ser el último aniversario del venezolano en el poder, o así lo quiere el mandatario republicano, que planea que los aviones militares estadounidenses desplegados en el Caribe sobrevuelen Caracas y lancen panfletos militares.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela se intensifican, con el presidente Donald Trump decidido a derrocar a Nicolás Maduro, a quien considera un terrorista. Trump ha planeado una operación psicológica, incluyendo el sobrevuelo de aviones militares sobre Caracas y la distribución de panfletos ofreciendo una recompensa por la captura de Maduro. Mientras tanto, el Cártel de los Soles será designado como organización terrorista, justificando posibles acciones militares. En este contexto, Maduro celebra su 63 cumpleaños, recibiendo un mensaje de apoyo de Vladímir Putin. Sin embargo, la situación en Venezuela sigue siendo tensa, con aerolíneas suspendiendo vuelos debido a advertencias de seguridad.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela no cesan e incluso podría decirse que la relación de estos países no ha hecho más que empeorar en los últimos meses. Por su parte, el presidente republicano, Donald Trump, lo tiene claro: su objetivo es derrocar al líder venezolano, Nicolás Maduro, según una información filtrada a Reuters por cuatro funcionarios estadounidenses.

"Ya he tomado una decisión, no puedo decir cuál será, pero más o menos ya lo he hecho", decía el mandatario de EEUU, donde se considera a Maduro como un terrorista", sobre sus siguientes planes con Venezuela.

Aunque está en el punto de mira de Trump y el panorama internacional es de lo más perjudicial para su país, este domingo es un día de celebración para el venezolano: cumple 63 años. Aniversario por el que el líder ruso, Vladímir Putin, ha enviado un mensaje muy especial.

"¡Querido amigo! Reciba las felicitaciones cordiales con motivo de su cumpleaños. Estoy seguro de que bajo su mando, la República Bolivariana superará con dignidad todas las pruebas y defenderá sus intereses legítimos en estos tiempos turbulentos. Quisiera reconfirmar nuestra solidaridad inalterable con el pueblo amigo de Venezuela", ha dicho.

Panfletos sobre Venezuela

Este podría ser el último cumpleaños del venezolano en el poder, o así lo quiere Trump, que planea que los aviones militares estadounidenses desplegados en el Caribe sobrevuelen Caracas y lancen panfletos militares con una recompensa de 50 millones de dólares para quien detenga y condene al presidente.

De su lado, 'The Washington Post' ha anunciado que la Casa Blanca ha propuesto esta operación psicológica para aumentar la presión sobre Maduro y que dimita de su cargo o ayudar a la oposición, aunque las fuentes conocedoras del asunto han explicado que esta misión todavía no ha sido autorizada.

Por otro lado, el Cártel de los Soles también empezará a ser considerada una organización terrorista a partir de este lunes por estar, según el líder republicano, liderada por el venezolano. Este sería el pretexto legal que necesita el estadounidense en su supuesta lucha contra el narcotráfico, la cual le otorgaría carta blanca para bombardear Venezuela.

"Las opciones que hay sobre la mesa irían desde operaciones en cubiertas porque hay fuerzas de operaciones especiales en la zona, bombardeos aéreos con misiles y bombas de precisión y después ya una operación militar terrestre", explica Guillermo Pulido, analista militar.

El líder venezolano por su parte ha intentado por todos los medios disuadir a Trump de atacar Venezuela: "¿Quieren una nueva Gaza en Sudamérica?". Tras esta cuestión, el espacio aéreo amanecía sin aviones civiles tras la advertencia de la Administración Federal de Aviación de EEUU, de que sobrevolar el país es una situación "potencialmente peligrosa". Así, seis aerolíneas, entre ellas Iberia, han suspendido todos los vuelos a Venezuela.

