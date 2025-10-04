Duro 'dardo' de Norris a Verstappen y Red Bull: "Siempre se quejan de todo, así..."

La amenaza de Max Verstappen sobrevuela un campeonato escrito para McLaren y hace que aumente la tensión entre los pilotos cuando comienza la recta final de la temporada en el 'Gran Circo'.

Max Verstappen saldrá desde la segunda posición en el GP de Singapur, por delante de los McLaren. El tetracampeón viene de ganar dos carreras consecutivas y sobre el trazado de 'Marina Bay' pretende continuar recortando distancia con los 'papaya' en la clasificación general.

La tensión aumenta a medida que se acerca el desenlace de un Mundial en el que la sombra de Verstappen comienza a amenazar el dominio de McLaren. Una rivalidad que crece y da lugar a enfrentamientos y rifirrafes como el que se produjo durante la 'qualy' en Singapur.

El piloto de Red Bull terminó molesto después de que Lando Norris interrumpiera su trazada durante su segundo intento en la clasificación. El neerlandés exclamó por radio tras la acción: "Tomo nota y lo recordaré"

El británico respondió a los comentarios del tetracampeón haciendo referencia a la habitual costumbre que, según el propio Lando, tienen Max y Red Bull: "Siempre se quejan de todo. Así es Red Bull".

De esta forma terminó el pique entre el segundo y el tercer clasificado en el 'Gran Circo' antes de la carrera del domingo. Norris partirá desde la quinta posición e intentará evitar que Verstappen, que sale segundo, recorte más puntos en Singapur.

Aún así, deberá también tener en cuenta el desempeño de su compañero de equipo. Piastri partirá desde la tercera plaza y, en su intento de seguir conservando el liderato del mundial, cualquier resultado que implique quedar por delante de Lando es bienvenido.