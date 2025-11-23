Locura en Elche: de la genialidad de un ex del Madrid al polémico gol de Bellingham

El inglés puso el 2-2 en una jugada en la que el conjunto ilicitano pidió falta sobre Iñaki Peña, que terminó sangrando. En la jugada casi anterior, Álvaro Rodríguez había adelantado el Elche con un golazo.

El partido ya estaba roto. Era un correcalles. En el minuto 84, Álvaro Rodríguez se aventuró a avanzar metros él solo. El ex de la cantera del Real Madrid no se lo pensó dos veces. Recortó ante Asencio y soltó el 'latigazo' con la pierna izquierda. La locura estallaba en el Martínez-Valero.

Sin embargo, dos minutos después, el Madrid reaccionó a balón parado, la única vía con la que los de Xabi Alonso hicieron daño a un Elche muy valiente. Kylian Mbappé cazó un rechace en el área y se la puso en bandeja a Jude Bellingham, que la empujó para poner el definitivo 2-2. Kylian fue, de nuevo, el mejor del Madrid. El francés lo intentó absolutamente todo, pero el equipo no le acompañó.

El cuadro local protestó de manera muy intensa una posible falta sobre Iñaki Peña. El guardameta terminó con la nariz sangrando tras un lance en la misma jugada con Vinícius Jr.

Antes, el Elche se había adelantado en el minutos 53. Germán Valera sirvió, con un tacón sensacional, el primero gol del partido a Aleix Febas, el mejor del partido. Igualó la contienda 25 minutos después Dean Huijsen. El zaguero blanco se estrenó con su primer gol como madridista.

Xabi Alonso volvió a sorprender con el once. Vinícius Jr y Valverde partieron desde el banquillo. Los blancos no cuajaron un gran partido y, en términos de juego, se vieron superados por un muy buen Elche. El Madrid suma tres partidos sin ganar y visita a Olympiacos el próximo miércoles en Champions.

El Elche, por su parte, fuerza el 'pinchazo' del que aún sigue siendo líder habiendo firmado un encuentro de mucho calibre, sobre todo con balón. Visitarán al Getafe en el Coliseum la próxima jornada de Liga.