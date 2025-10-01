Red Bull alaba a Verstappen criticando a Hamilton

Helmut Marko, asesor de los de las bebidas energéticas, ha ensalzado que el neerlandés disputara una carrera de GT3 en Nürburgring mientras otros van "a desfiles de moda".

En pleno parón de Fórmula 1 antes de que se retome la acción este fin de semana en Singapur, Max Verstappen no se quedó de brazos cruzados en casa.

El tetracampeón ganó una carrera de GT3 en Nürburgring, dentro de la NLS 9, en su primera participación, lo que ha sorprendido al mundo del motor.

Helmut Marko, asesor de Red Bull, ensalzó la figura de su piloto... pero no dio puntada sin hilo. En su halago, iba un 'palo' incluido a Lewis Hamilton.

"Sí, fue impresionante. Y eso muestra lo comprometido que está. Y, ya sabe, los demás van a, no sé, desfiles de moda o algo así. Y él va al Nordschleife, uno de los circuitos más exigentes que tenemos", expresó en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

Estaba previsto que Hamilton asistiera a un desfile de moda de Ferrari en Milán, aunque debido a la muerte de Roscoe, su perro, no pudo acudir al acto.