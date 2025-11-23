Un ejército mayor para Ucrania y sin ceder territorios: la contrapropuesta de Europa al plan de Trump

¿Qué está pasando? Tras el diálogo en Suiza, EEUU habla de "conversaciones productivas e incluso concluyentes" con los ucranianos, que a su vez afirman que sus "prioridades clave" están ya recogidas en el documento.

Europa ha presentado una contrapropuesta al plan de Donald Trump para la paz entre Ucrania y Rusia, tras más de tres años de conflicto. La propuesta europea incluye aumentar el tamaño del Ejército ucraniano para garantizar su seguridad y mantener la línea actual del frente en las negociaciones territoriales. Esto evitaría que Ucrania ceda territorios no conquistados a Rusia. Las conversaciones se desarrollan en Ginebra, con la participación de Estados Unidos y Ucrania, aunque Europa teme ser marginada y presionada por EEUU para aceptar un plan que inicialmente favorece a Rusia. Trump insiste en la paz, mientras Rusia continúa sus ataques en Ucrania.

Europa ha lanzado una contrapropuesta al plan de Donald Trump para Ucrania. Para alcanzar la paz entre Ucrania y Rusia. Para que, después de más de tres años y medio de guerra, termine un conflicto que día tras día sigue dejando ataque tras ataque en el país de Zelenski. En el documento de los aliados europeos de Kyiv, dos peticiones. Dos respuestas a la idea del presidente de EEUU.

La primera tiene que ver con las Fuerzas Armadas de Ucrania. Europa, en su contrapropuesta al plan de Trump, ha defendido elevar el tamaño del Ejército ucraniano en caso de que se llegue a la paz. Ha pedido que cuenten con mayores unidades para garantizar su seguridad y su defensa ante Rusia.

La segunda tiene a las fronteras de protagonista. Europa ha pedido que la negociación territorial que se haga parta de la actual línea del frente.

De este modo, Zelenski no tendría que entregar a Putin territorios no conquistados en estos años, en estos muchos años, que se llevan de conflicto. De un conflicto que dio comienzo en 2022 y que tiene la mirada puesta en Ginebra.

En un lugar en el que Ucrania y Estados Unidos están hablando. Están dialogando sobre un plan de Trump que, eso sí, necesita también del visto bueno de Rusia. Con Trump afirmando que Kyiv no ha expresado "ninguna gratitud" a sus esfuerzos de paz, las negociaciones están avanzando. Las conversaciones, "productivas e incluso concluyentes".

Así se dispone según la afirmación de un funcionario de Estados Unidos. Así se dispone también según Rustem Umerov, secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. En su cuenta de Telegram, ha apuntado que "la versión actual del documento ya refleja la mayoría de las prioridades clave" de su país.

En ese sentido, ha aprovechado para agradecer la "enorme y constructiva interacción con Estados Unidos" y la atención que han prestado a sus "comentarios": "Esperamos seguir avanzando".

Por su parte, Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU, ha confirmado que el documento presentado por Trump ha cambiado y que las conversaciones con Ucrania "han avanzado bastante".

"Estamos llevando a cabo cambios y ajustes para avanzar y reducir la distancia y acercarnos a algo con lo que Ucrania y EEUU se sientan cómodos", ha expresado.

Las conversaciones siguen. Siguen en una cumbre clave que podría ser crucial para el futuro de Ucrania y de Rusia. Para el futuro de un conflicto que se está dirimiendo en Ginebra. Estados Unidos se han sentado ya a hablar del plan de Trump con Marco Rubio, secretario de Estado de EUU, Dan Driscoll, secretario del Ejército, y Steve Witkoff, enviado especial de Trump, en el lugar. Es a este último al que se considera el principal artífice del plan de 28 puntos del presidente norteamericano.

Por su parte, Volodímir Zelenski ha enviado a Andriy Yermak, su jefe de gabinete, como cabeza de la delegación. Además está acompañado de un equipo de carácter netamente militar.

Temor en Europa

A pesar de que se ha reunido anteriormente con altos asesores de seguridad de Reino Unido, Francia y Alemania estos países han expresado su malestar por haber sido marginados en las negociaciones y temen que EEUU aumente su presión sobre Ucrania para que acepte el plan.

Un plan que se inclina, en un comienzo, a favor de Rusia. Uno que recoge la reducción del ejército de Ucrania y la cesión de territorios a Rusia. Uno al que ha respondido a Europa pidiendo justamente lo contrario. Pidiendo un refuerzo de las Fuerzas Armadas del país y que se mantenga la línea actual del frente cuando toque negociar.

Porque hay margen para la negociación. Porque el propio Trump ha afirmado que ese documento no es su "oferta final" para Ucrania. Una a la que Kyiv debe responder antes del jueves y sobre la que el presidente de EEUU ha avisado. Sobre la que ha avisado en caso de negativa por parte de los ucranianos. "Pueden seguir combatiendo con todo su corazón", ha expresado, dejando caer que dejarán de apoyarles en el conflicto.

Trump insiste

"Nos gustaría conseguir la paz. Debería haber sido hace ya mucho tiempo. Esta guerra no debería haber ocurrido nunca, y de haber sido yo presidente no habría pasado. De una forma o de otra tenemos que hacer que acabe", ha dicho ante la prensa.

Mientras unos y otros hablan en Ginebra sin Rusia, que todavía necesita tiempo para estudiar el documento de Washington, Putin ha lanzado otro ataque a un edificio de viviendas en Ucrania. Ha sido en Dnipro, en una ofensiva con un dron que ha dejado al menos 17 heridos, entre los que hay tres niños.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.