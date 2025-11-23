Un joven de 18 años, herido grave por disparos de la Policía tras atacar con un cuchillo a varios agentes en Vallecas

Varios efectivos de la Policía en la calle del madrileño barrio de Vallecas en una imagen de archivo.

Un joven de 18 años resultó herido de gravedad este sábado tras intentar atacar a varios agentes de la Unidad de Intervención Policial con un cuchillo en el madrileño distrito de Vallecas, motivo por el que recibió tres disparos.

Los hechos ocurrieron cuando el hermano de la víctima llamó a Emergencias preocupado por el comportamiento del joven, que, según el aviso, estaba muy alterado dentro del domicilio familiar, posiblemente bajo los efectos de las drogas.

Cuando los agentes llegaron al edificio, ubicado en la calle Peña de Atalaya, la familia ya había salido de la vivienda. Dentro quedaba este hombre atrincherado, muy agresivo y sin intención de colaborar.

También utilizaron pistolas taser

En un primer momento, intentaron reducirlo usando pistolas taser al abrir la puerta, pero las descargas no surtieron efecto. Tras ese primer intento, el chico volvió a encerrarse por lo que fue necesario pedir el apoyo de las Unidades de Intervención Policial (UIP), que trataron que saliera por su propio pie, según recoge 'ABC'.

Sin embargo, los agentes decidieron entrar finalmente. En ese momento, según fuentes policiales, el joven se abalanzó sobre ellos con el cuchillo en la mano, por lo que dispararon hasta en tres ocasiones impactando en la zona renal, en el tórax y en la cadera.

Estos le aplicaron los primeros auxilios mientras llegaban los sanitarios del Samur, que lograron estabilizarlo antes de trasladarlo en estado grave al Hospital Gregorio Marañón.

Por este motivo, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas de los hechos y si está vinculado con un ataque yihadista.

