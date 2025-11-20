Bolaños niega una financiación irregular en el PSOE y asegura estar "impactado" y "decepcionado" por el informe de la UCO de Santos Cerdán

El ministro ha hablado en Metafuturo del informe de la UCO sobre Santos Cerdán, una investigación que cree que arroja "indicios sólidos" contra Ábalos, Koldo y Cerdán. Bolaños descarta que el PSOE tuviese responsabilidad in vigilando de los comportamientos de los implicados en la trama.

Félix Bolaños reconoce estar "muy decepcionado" por las informaciones que se están sucediendo sobre la trama de la que formaban parte José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García. En su participación en Metafuturo, donde ha participado en una mesa junto a los periodistas de laSexta Alfonso Pérez Medina y Marina Valdés, el ministro ha destacado que en el PSOE fueron "diligentes" y "rápidos" a la hora de expulsar de la formación a los implicados en cuanto surgieron las primeras informaciones sobre esta presunta trama de corrupción.

"Claramente hubo muchas personas que confiamos en Santos Cerdán y en el resto de personas porque no teníamos la información que ahora conocemos. Si la hubiésemos tenido habríamos tenido otro comportamiento", opina Bolaños, que ha recordado que ahora es el momento de que la justicia "haga su trabajo".

"Esos informes dan información que nos duele mucho, que no conocíamos y que nos toca con impacto y decepción", afirma un Bolaños que descarta que la dirección socialista tuviese responsabilidad in vigilando por los comportamientos de los miembros de la trama, poniendo de ejemplo al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y a la detención del presidente de la diputación de Almería. "¿La responsabilidad es de Moreno Bonilla? Seguro que no sabía nada", ha comentado el ministro.

Tras bromear acerca de su presencia en Metafuturo para "hablar de digitalización de la justicia", el ministro ha descartado de forma rotunda que haya financiación irregular del PSOE. "No hay financiación irregular cuando se reembolsan gastos que ha hecho un trabajador previamente. Estamos seguros", ha sentenciado Bolaños. Además, pide respetar la presunción de inocencia y el derecho a la defensa de Cerdán, descartando una vinculación de la trama del ex secretario de Organización del PSOE con el PSOE: "Los titulares se centran en tres personas que han pertenecido al PSOE y nos han decepcionado a todos. Son más de 100.000 militantes frente a tres".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha abierto la cuarta jornada de Metafuturo, el foro de reflexión y debate de Atresmedia, celebrada este jueves y centrada en economía y finanzas, ciencia y física, digitalización y el futuro de Europa. El Ateneo de Madrid ha acogido las cuatro primeras jornadas, del lunes 17 al jueves 20 de noviembre, mientras que la quinta y última jornada, la del viernes 21 de noviembre, se celebrará en el Caixa Forum de Barcelona.

¿Qué es Metafuturo?

Metafuturo nació en 2022 para abordar los principales desafíos y preocupaciones a los que se enfrenta la sociedad. Este proyecto de Atresmedia engloba diversos eventos celebrados a lo largo del año en los que hemos hablado sobre el futuro de la sociedad, de la tecnología, de la inteligencia artificial o de la importancia de saber manejar nuestras finanzas.

