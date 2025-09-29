Un campeón de la F1 pide valorar más a Carlos Sainz: "Estaba por delante de Leclerc en Ferrari..."

Jacques Villeneuve, quien fuera campeón de la Fórmula 1 en el año 1997, dice que todos los equipos van para abajo cuando se marcha Carlos.

Carlos Sainz se tuvo que marchar de Ferrari por el fichaje de Lewis Hamilton. Y ahora en Williams ha logrado un podio antes que el inglés. Por fin un gran resultado para él en su nuevo equipo. Por eso en el entorno de la F1 el piloto español es uno de los más valorados de la parrilla.

El campeón de la Fórmula 1 en 1997, Jacques Villeneuve, pide valorar más a Carlos y recuerda que los equipos sufren mucho cuando se marcha.

"Si nos fijamos en su carrera, cuando se ha ido incorporando a un equipo nuevo, le ha costado un tiempo, quizá media temporada, ponerse al día. Se esfuerza por conseguirlo, pero durante ese periodo, hace que todo el equipo funcione mejor. Eso es lo que ha ocurrido en todos los equipos a los que se ha incorporado", ha explicado en 'GP Blog' antes del Gran Premio de Singapur.

Un equipo "cuesta abajo" cuando Carlos hace las maletas: "Cada vez que deja un equipo, ese equipo va cuesta abajo. Siempre, y ahora ocurre lo mismo con Ferrari, pero si no te enfadas, todo irá bien. Ahora mismo, todo este trabajo duro está empezando a dar sus frutos".

"Sainz tiene que estar bastante contento con lo que está pasando en Williams. Ahora se le percibe como el constructor del equipo, una gran incorporación, y allí le quieren. Así que, si vas a abandonar el barco, tienes que pensártelo dos veces", dice Villeneuve.

Por último, ha recordado el campeón que Carlos fue más rápido que Charles Leclerc en su paso por Ferrari: "Sainz se volvió más rápido que su compañero de equipo. Incluso si nos fijamos en Leclerc, no estaba por delante de Sainz en Ferrari, como mucha gente quiere pensar".