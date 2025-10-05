La desesperada radio de Fernando Alonso con Aston Martin: "Como me hables cada vuelta..."

El piloto se desahogó a través de una carismática y divertida radio que refleja la frustración del asturiano después de que un nuevo fallo de Aston Martin le condicionara en sus aspiraciones en la carrera.

Fernando Alonso había hecho crecer la ilusión durante los entrenamientos Libres del GP de Singapur. El ovetense brilló en las primeras sesiones del fin de semana aunque una 'qualy' decepcionante en la que al menos consiguió llegar a la Q3 desinfló el suflé para el de Aston Martin.

La carrera del domingo comenzó con un Alonso que llegó a la parada en 'boxes' en sexta posición después de haber salido desde el décimo puesto. Sin embargo, el trágico desempeño del equipo durante la parada condenó la estrategia de un Fernando que salió de su paso por 'boxes' en la decimoquinta posición.

La secuencia terminó por desesperar al piloto que exteriorizó su frustración a través de la radio del equipo: "Si me hablas cada vuelta voy a desconectar la radio".

A pesar de las adversidades el asturiano consiguió completar una carrera extraordinaria y remontar la situación para finalizar el GP de Singapur en octava posición y sumar nuevos puntos para Aston Martin. Todo el mismo día en el que McLaren se ha proclamado campeón del mundial de constructores por segundo año consecutivo (décima ocasión de su historia).

La carrera se la llevó George Russell mientras que Max Verstappen fue segundo y continua recortando distancia con Lando Norris y Oscar Piastri en el Mundial.