El Valencia expulsa de Mestalla a un abonado por los constantes insultos racistas que profería durante los partidos

¿Por qué es importante? Este seguidor se dedicaba a increpar tanto a los jugadores rivales y árbitros, como a los aficionados que le reprochaban su actitud.

El Valencia Club de Fútbol ha expulsado a un aficionado por sus constantes insultos racistas en el sector cinco de Mestalla. Esta medida se tomó tras la denuncia de José Manuel Bort, abonado y redactor de 'Levante-EMV', quien decidió actuar al ver la inacción del equipo y La Liga. Bort, cansado de los improperios racistas y sexistas, comenzó a registrar los insultos para acumular pruebas. A pesar de que el club ya había recibido quejas en 2022, no se había tomado acción hasta ahora. Otros 15 abonados apoyaron a Bort, y finalmente, el Valencia expulsó al aficionado del estadio.

"¡Negro de mierda!, ¡Negro, hijo de puta!", "Ya verás cuando subas ahí en patera. ¡Vete al Bioparc!", "¡Saca tarjeta, saca!, ¡que le den por culo al sudaca!", "Pero, ¿qué quieres? ¡Etarra hijo de puta!", son algunas de las barbaridades que le dedicaba a los árbitros y jugadores rivales cada día que el conjunto che disputaba en su estadio.

Pero su ira también iba contra los valencianistas que le recriminaban su comportamiento. "Es insoportable ver el fútbol con vosotros, eh, insoportable", le dijo otro seguidor, que fue respondido con un vergonzante comentario: "Para una vez que vienes, cállate". "¡Cállate la boca tú! Con las gilipolleces que dices. Insoportable. Racistas, sexistas...", concluyó el aficionado.

Cansado de esta situación, José Manuel Bort, abonado de Mestalla y redactor del diario 'Levante-EMV' que se sentaba justo delante de él, decidió actuar y puso en conocimiento del Valencia y de La Liga estas conductas. "No se puede ir al fútbol con una persona que está todos los días que si 'negro de mierda o negro hijo de puta'", ha señalado.

Sin embargo, tras comprobar que el socio racista seguía acudiendo a los partidos con total normalidad, comenzó a registrar los insultos para acumular pruebas. "Detecto una falta de contundencia, que me obliga a grabar los audios por mi cuenta", ha explicado.

Un hecho relevante es que el club valencianista ya había recibido quejas de esta persona en 2022. Y ante la inacción decidió interponer una demanda ante la Fiscalía por delitos de odio el pasado 29 de octubre. Del mismo modo, otros 15 abonados le han brindado su apoyo para declarar. La respuesta del Valencia ha sido comunicarle que este individuo ya había sido expulsado del estadio.

