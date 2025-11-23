El PSOE insiste en que no sabían nada sobre las acciones de Ábalos y Cerdán mientras en el PP afirman que conocían "todo"

El contexto Los socialistas aseguran que toda la información del 'caso Koldo' les ha pillado por sorpresa mientras que los 'populares' les acusan no solo de saberlo, sino también de taparlo.

El PSOE defiende que José Luis Ábalos y Santos Cerdán actuaron en secreto, con el primero cesado y el segundo habiendo pasado por prisión. Mientras el partido insiste en su desconocimiento de las acciones de ambos, el PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, acusa a los socialistas de encubrimiento. Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, defiende que el presidente Pedro Sánchez no sabía nada. El PP sigue convencido de que el PSOE estaba al tanto y ocultó información.

A escasos días de saber si José Luis Ábalos entrará en prisión provisional y pocos después de que Santos Cerdán abandonara el centro penitenciario de Soto del Real, el PSOE insiste en que desconocían lo que estaban haciendo ambos junto con Koldo García mientras que en el PP no se creen esa versión y les acusan de tapar todo.

"Estoy convencido de que el presidente no sabía nada", defendía hace unos días Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, en Metafuturo.

Dos secretarios de organización del partido que, según ellos, actuaron a escondidas. Uno de ellos, Ábalos, cesado. "¿Qué información tenía para cesar al señor Ábalos? Todo parece indicar que sabía muchas cosas y que las tapó todas", afirmaba sobre la decisión Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular.

Y otro que ya ha pasado por la cárcel: Santos Cerdán. Ese en el que todos confiaron, como muestra la hemeroteca con Pedro Sánchez. Y otros, como la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, llegaron a poner la mano en el fuego por él.

También hubo quién avisó. En junio, en laSexta Xplica, la exdiputada del PSOE Zaida Cantera ya hablaba de una "información que me viene de Navarra y me viene de compañeros de la Guardia Civil". A día de hoy, los socialistas siguen asegurando que no sabían nada. "A mí no me consta, pero eso no significa que no se produjera", dijo el presidente del Gobierno durante la comisión de investigación en el Senado.

Pero esa negación y muestra de sorpresa no se la creen en Génova. Porque el Partido Popular siempre lo ha tenido claro que sabían todo lo que hacían tanto Ábalos como Cerdán y, además, lo taparon y así lo hacen saber en cada aparición pública.

