Munar cae ante Cobolli y España se despide de la 'Davis del Pueblo' ante Italia

Munar cae ante Cobolli y España se despide de la 'Davis del Pueblo'

El balear llevó su partido al tercer set pero terminó sucumbiendo ante Flavio. Esa derrota sumada a la de Carreño ante Berrettini condenaron a España.

España no pudo ante la vigente campeona. Italia, anfitriona y favorita, se llevó la final de la Copa Davis y levantó su tercera 'Ensaladera' consecutiva. No hizo falta que la eliminatoria se fuera a los dobles, donde más fuerte estaba siendo España.

Matteo Berrettini y Flavio Cobolli certificaron el título para Italia después de vencer a Pablo Carreño y a Jaume Munar. El asturiano se vio completamente superado en el primer partido de la final. Berrettini fue implacable con su servicio y eso dio muy poca opción a Carreño.

El segundo encuentro fue muy distinto. Munar saltó a la pista en 'modo apisonadora' y cerró el primer set ante Cobolli por 6-1. A partir de ese momento, el partido cambió por completo. Flavio despertó y, con su derecha, comenzó a castigar poco a poco el juego de Jaume.

El joven italiano cerró el segundo set en el 'tiebreak' y certificó el título para Italia en una tercer manga que terminó con un resultado de 7-5. Todo en una final en la que la selección transalpina contó con el incondicional apoyo del público.

Una grada que tuvo un comportamiento algo controvertido durante los partidos. Pablo Carreño llegó incluso a quejarse por el ruido de los aficionados durante el primer encuentro.

España se despide del sueño de la 'Copa Davis' habiendo sido la gran sorpresa del torneo. El combinado capitaneado por David Ferrer, sin Carlos Alcaraz, ha dejado un juego fantástico que le ha llevado a luchar el título hasta el final.