Ahora

Detención de Bolsonaro

La Policía Federal detiene al expresidente Bolsonaro en su residencia de Brasilia

Los detalles Será enviado a prisión preventiva por decisión del Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro ha sido arrestado en su vivienda de Brasilia, donde permanecía en arresto domiciliario.

El presidente electo de Brasil, Jair BolsonaroEl presidente electo de Brasil, Jair BolsonaroAgencia EFE

El expresidente de la República Federativa de BrasilJair Bolsonaro, que estaba en arresto domiciliario, ha sido detenido como medida cautelar, según adelantan medios brasileños.

El juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó la prisión preventiva del exlíder brasileño. La solicitud fue presentada por la Policía Federal.

En septiembre, la Primera Sala del Tribunal Supremo de Brasil condenaba al expresidente a 27 años y tres meses de cárcel por liderar un complot golpista para "perpetuarse en el poder", tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva.

Noticia en ampliación...

