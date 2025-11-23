El bonito gesto del entrenador de Italia con Jaume Munar después de que el público celebrara un fallo suyo

Filippo Volandri pidió respeto para el balear después de que este fallara un primer servicio. A pesar de su buen gesto, sus compatriotas no le hicieron mucho caso.

Toda la presión estaba sobre Jaume Munar en el segundo partido de la final de la Copa Davis y el balear salió a por todas. Pasó por encima de Flavio Cobolli, número uno italiano, en el primer set. 6-1 fue el marcador final de una manga en la que Munar mostró un nivel de top-10.

El segundo set fue algo más complicado. Cobolli, con la ayuda del público, comenzó a entrar al partido y a conectar, sobre todo con su derecha, golpes con los que no se había encontrado durante el comienzo del encuentro. Jaume aguantó el 'chaparrón' y se llevó el set al 'tie break' después de salvar cuatro bolas de 'set'.

Unos juegos antes, se produjo una acción llamativa. Filippo Volandri, capitán de Italia, alzó la mano para pedir respeto por Jaume. El extenista quiso reducir las revoluciones de un público que no respetó el silencio en el servicio del de Santanyí. Alzó la manó para acallar los gritos de una afición italiana que tuvo un comportamiento algo controvertido durante toda la final.