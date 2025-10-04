Lando Norris no levanta cabeza: "Otros están haciendo un mejor trabajo"

El piloto británico de McLaren defiende que siguen teniendo el mejor coche, pero que "quizá otros estén haciendo un mejor trabajo para ser primero".

Está siendo una temporada complicada para Lando Norris. El británico ha sido durante en los últimos años el cabeza de lista de McLaren. Sin embargo, esta temporada un tal Oscar Piastri está ganándole la partida en el año más importante de su carrera deportiva.

Con un monoplaza capaz de ganar el Mundial, Norris está segundo, a más de una carrera de diferencia de Piastri. Sin embargo, los de Woking ya no tienen ese coche tan dominador como al comienzo de la temporada.

Red Bull, y en especial Verstappen, lleva dos victorias consecutivas. Mercedes les ha ganado la partida en Singapur. Lando Norris partirá 5º en este Gran Premio, por detrás de todos sus contrincantes. Son muchas las decepciones del británico este año, que no parece estar del todo cómodo.

"La pista ha cambiado mucho con el asfalto nuevo y ha empeorado mucho con el viejo. Quizá otros estén haciendo un mejor trabajo para ser primero. El coche sigue siendo el mismo, sigue siendo bueno, es el que ha sido el mejor coche de la temporada, pero es una pista diferente y otros están haciendo un mejor trabajo", señaló.

"Tenemos trabajo que hacer, es tarde en la temporada para decir esto, pero hay cosas que debemos mejorar para el año que viene", agregó. Veremos de qué es capaz de hacer en la carrera del domingo, donde tendrá que darlo todo para remontar posiciones.