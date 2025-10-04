Ahora

"El coche sigue siendo el mismo"

Lando Norris no levanta cabeza: "Otros están haciendo un mejor trabajo"

El piloto británico de McLaren defiende que siguen teniendo el mejor coche, pero que "quizá otros estén haciendo un mejor trabajo para ser primero".

Lando Norris en el GP de SingapurLando Norris en el GP de SingapurGetty

Está siendo una temporada complicada para Lando Norris. El británico ha sido durante en los últimos años el cabeza de lista de McLaren. Sin embargo, esta temporada un tal Oscar Piastri está ganándole la partida en el año más importante de su carrera deportiva.

Con un monoplaza capaz de ganar el Mundial, Norris está segundo, a más de una carrera de diferencia de Piastri. Sin embargo, los de Woking ya no tienen ese coche tan dominador como al comienzo de la temporada.

Red Bull, y en especial Verstappen, lleva dos victorias consecutivas. Mercedes les ha ganado la partida en Singapur. Lando Norris partirá 5º en este Gran Premio, por detrás de todos sus contrincantes. Son muchas las decepciones del británico este año, que no parece estar del todo cómodo.

"La pista ha cambiado mucho con el asfalto nuevo y ha empeorado mucho con el viejo. Quizá otros estén haciendo un mejor trabajo para ser primero. El coche sigue siendo el mismo, sigue siendo bueno, es el que ha sido el mejor coche de la temporada, pero es una pista diferente y otros están haciendo un mejor trabajo", señaló.

"Tenemos trabajo que hacer, es tarde en la temporada para decir esto, pero hay cosas que debemos mejorar para el año que viene", agregó. Veremos de qué es capaz de hacer en la carrera del domingo, donde tendrá que darlo todo para remontar posiciones.

Las 6 de laSexta

  1. Israel desoye a Trump y sigue bombardeando Gaza mientras las delegaciones se preparan para cerrar un acuerdo de paz
  2. Las mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama planean presentar una demanda colectiva
  3. Lenguaje en clave, sobres que no cuadran y 60.000 euros en B: Ábalos dice que "las chistorras" son "algo que hacían" en el bar de Koldo
  4. Nuevas denuncias al campamento de Bernedo hablan de monitores que tuvieron relaciones sexuales frente a menores y de otro que paseó desnudo
  5. La abolición de la prostitución, a debate: "Me convertí en un objeto sexual por 150 euros la hora"
  6. El PSOE carga contra el PP por sus declaraciones sobre el "síndrome post aborto" y acusa a Almeida de alinearse con Vox