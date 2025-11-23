Número uno, dentro y fuera del campo: el emotivo mensaje de Alcaraz a España tras la final de la Copa Davis

El murciano no dudó en publicar un mensaje de felicitación a Italia y de apoyo al combinado español. Carlitos, a pesar de haber causado baja, ha querido estar lo más presente posible.

Carlos Alcaraz ha sido el gran ausente de España en la Copa Davis. El número uno del mundo comunicó, a falta de algunos días para el comienzo de la fase final, que no iba a poder acudir a la llamada de la selección por una lesión en su pierna derecha.

En concreto fue un edema lo que dejó fuera a Carlitos en lo que ha terminado siendo la llamada 'Davis del Pueblo'. España se ha plantado en la final contra todo pronóstico pero ha aparecido una Italia muy dura que, por tercer año consecutivo, se ha hecho con la 'Ensaladera'.

A pesar de no haber estado presente ni haber podido jugar, Alcaraz ha querido estar muy pendiente de todo lo que hacía la selección durante el torneo. Ya felicitó a España tras las victorias ante República Checa y Alemania y no ha sido menos en la eliminatoria que decidía el título.

"Enhorabuena a Italia por otra Davis! Muy orgulloso de los nuestros! Muy grandes!", ha exclamado Alcaraz en una publicación en sus redes sociales. El número uno ha felicitado a la campeona y ha querido mandar su apoyo a sus compañero de selección tras una derrota dura.

Alcaraz sigue recuperándose de su lesión. El de El Palmar ya mira hacia el Open de Australia, único 'Grand Slam' que le queda por ganar, como el gran objetivo a corto plazo. Comenzará la temporada queriendo coronarse en Melbourne y manteniendo el número uno.