McLaren despeja las dudas: Norris y Piastri tendrán libertad para luchar por el Mundial

Andrea Stella, jefe de McLaren, ha asegurado que los dos pilotos de la escudería británica correrán en igualdad de condiciones por el título.

La cuenta atrás para que la Fórmula 1 termine ya ha comenzado. Este fin de semana se disputa la penúltima carrera de la competición, donde Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen se juegan un total de 33 puntos.

Entre los 8 puntos que recibirá el ganador de la sprint y los 25 del GP de Qatar, este domingo 30 de noviembre se puede proclamar un nuevo campeón de la F1, o en su defecto Abu Dhabi decidirá quién será el que levante el título.

Actualmente, Norris cuenta con 390 puntos, 24 por encima de su compañero de escudería y el piloto de Red Bull, quienes están empatados con 366 puntos cada uno.

Un final de temporada apretado en el que el británico parte con ventaja, aunque no puede confiarse, ya que tanto Piastri como el neerlandés harán lo posible por rebasarle.

Pese a que hay muchas posibilidades de que el campeón sea un piloto de McLaren, desde Woking, Andrea Stella, jefe de la escudería británica, ha asegurado que ambos pilotos podrán optar al campeonato, en vez de priorizar al que más puntos tiene.

"No hay razón para hacerlo. Siempre hemos dicho que, mientras las matemáticas no digan lo contrario, dejaremos que los dos pilotos luchen por su oportunidad de lograr la victoria final, y así será en Qatar", sostiene Stella en una entrevista publicada por McLaren.

"No olvidemos que, si alguien nos hubiera dicho al inicio de la temporada que estaríamos en esta situación a falta de dos carreras, ¡lo habríamos firmado! Vamos a luchar por el doble campeonato mundial con confianza y plena conciencia de nuestra fortaleza", añadía Stella.

Final con lucha interna

Normalmente, cuando una escudería cuenta con un piloto con opciones de llevarse el campeonato, suele darle prioridad a este en caso de optar al título de la Fórmula 1 si existe una leve diferencia de puntos con su compañero.

Sin embargo, desde McLaren han apostado por no elegir al piloto ganador, forzando así una lucha interna "sana" entre Norris y Piastri para que compitan en igualdad de condiciones por el campeonato, y de esta forma tener más opciones de que uno de los dos se lo lleve.

"Estamos deseando que llegue el viernes por la tarde en Qatar, para poder dar a Lando y a Oscar el mejor coche posible, para que puedan ser los únicos pilotos capaces de ganar el título mundial", concluía el jefe de la escudería