Un campeón de la F1 aconseja a Oscar Piastri que pida explicaciones a McLaren

Jenson Button, campeón de la Fórmula 1 en el año 2009, cree que el australiano se debería reunir con sus jefes para averiguar si le han perjudicado o no en la lucha por el título.

Lando Norris tiene 390 puntos y Oscar Piastri, 366. Los dos se juegan el mundial con un Max Verstappen que está prácticamente descartado. Es el inglés el que tiene una ventaja considerable y el gran favorito. En las últimas carreras no ha fallado y ha comenzado a escaparse de manera evidente.

Oscar se está desinflando. Tampoco le están ayudando las decisiones de McLaren. Y por eso Jenson Button, campeón de la Fórmula 1, cree que debería pedir explicaciones a los jefes, a Andrea Stella y Zak Brown.

Así lo dice en 'Racing News 365': "Hay que confiar en ellos cuando te dicen la verdad. Eso es lo principal, muchas veces te preguntarás: '¿Quieren que este piloto británico gane el campeonato solo porque es un equipo británico?'".

"Lo más importante es ir directamente a por la persona más importante del equipo, la que toma las decisiones, y hablarle claro", dice el campeón de la Fórmula 1 en el año 2009.

Button cree que Piastri debería hablar directamente con los jefes de McLaren para entender qué está ocurriendo.

Porque parece evidente que en McLaren se están decantando por Norris. Son 24 puntos de distancia sobre su compañero de equipo.