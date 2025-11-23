¿Y ahora, qué? Las opciones de Max Verstappen para ser campeón tras la descalificación de los McLaren

El piloto neerlandés vuelve de lleno a la batalla por el campeonato después de que la FIA descalifique a lo McLaren del Gran Premio de Las Vegas.

Parecía imposible. McLaren lo tenía hecho. Ya ganaron el Mundial de Constructores hace unas cuantas semanas, y el de pilotos estaba al caer. O Norris o Piastri iban a ser los nuevos campeones del mundo. La batalla en Woking estaba servida.

Sin embargo, un inesperado Max Verstappen revivió tras el parón veraniego. Ganó varias carreras seguidas, pero esa racha acabó. Norris metió la directa y empezó a escaparse en el Campeonato. Al cruzar la meta en Las Vegas, el Mundial ya estaba prácticamente finiquitado.

Menos de una hora duró esa sensación, el tiempo que tardó la FIA en iniciar las investigaciones por el exceso de desgaste en el fondo de los McLaren. Ambos descalificados, los dos fuera de combate y un principal beneficiario; Max Verstappen.

El neerlandés se llevó la victoria sin contemplaciones en Las Vegas. No dio opciones a nadie desde que se puso primero en la primera curva. Con la descalificación, vuelve a meterse de lleno en la batalla. Ahora mismo, Norris es líder con 390 puntos, Piastri, 2º con 366, y Verstappen, 3º también con 366. Solo 24 puntos de diferencia.

Si consigue sumar una nueva racha y ganar las dos carreras finales, un tropezón de Norris puede ser fatal, por no hablar de un posible cero del británico. Sea como fuere, la temporada 2025 ha vuelto a revivir. El Mundial vuelve a estar en su punto más caliente y solo restan dos Grandes Premios.