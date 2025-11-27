La nueva faceta de Carlos Alcaraz fuera del tenis: ¡Pescando antes de volver a pista!

El tenista ha aprovechado sus días de vacaciones para descansar en Miami junto a sus amigos y familiares antes de disputar el Open de Australia.

Carlos Alcaraz está disfrutando de sus vacaciones en Miami. El tenista español ha aprovechado la lesión en su isquiotibial derecho, que le impidió disputar la Copa Davis 2025 junto a España, para descansar unos días junto a sus amigos y familiares antes de volver a jugar.

En redes sociales, se ha podido ver al murciano fuera de las pistas acompañado del tenista argentino Juan Martín del Potro por la 'Ciudad Mágica', en un partido de NBA viendo a los Miami Heat vencer a los Milwaukee Bucks, e incluso pescando.

Carlitos ha aprovechado sus días libres para probar una nueva faceta, como es la pesca, donde se le ha visto en un barco en medio del mar tirando la caña.

El de El Palmar apura sus últimos días de descanso antes de volver a jugar en diciembre, donde se enfrentará a Frances Tiafoe el próximo 7 de diciembre en Nueva Jersey y contra Joao Fonseca al día siguiente en Miami, en dos partidos de exhibición.

Estos partidos le servirán para volver a coger fuerza de cara al inicio de temporada en enero, donde jugará el Open de Australia, único Grand Slam que no tiene en su palmarés.