Simulador Jugones: Alguersuari da una vuelta al circuito de Las Vegas con el Williams de Carlos Sainz

El expiloto de Fórmula 1 ha analizado el trazado de la penúltima fecha de la temporada, un Gran Premio que trae buenos recuerdos a nuestro representante madrileño en el 'Gran Circo'.

El 'Gran Circo' aterriza en Estados Unidos para disputar la antepenúltima cita de la temporada. El GP de Las Vegas llega después de que Lando Norris haya monopolizado el éxito en los dos últimos eventos.

El británico es el líder del Mundial, sus últimas actuaciones le han convertido en el gran favorito y el domingo buscará sumar los suficientes puntos para eliminar a Max Verstappen de la ecuación por el campeonato y certificar el Mundial de McLaren.

Sin embargo, el trazado de la 'Ciudad del Pecado' no es precisamente el favorito del líder del campeonato. En 2023 no finalizó la carrera y en 2024 fue sexto, uno de los peores resultados del año. Todo lo contrario ocurre con Carlos Sainz que la temporada pasada se subió al podio junto a George Russell y Lewis Hamilton.

Y Jaime Alguersuari, expiloto de Fórmula 1 y colaborador de 'Jugones', ha analizado en el simulador el trazado del GP de Las Vegas, precisamente, con el Williams del madrileño.

"Primera curva, frenamos a los 50 metros, curva de izquierdas. Frenada fuerte, a los 100 metros, punto de adelantamiento, frenada en segunda velocidad e intentamos traccionar lo mejor que podamos" relataba el excompetidor de Toro Rosso sobre la primera fase del circuito mientras lo recorría en el simulador de 'Jugones'.

A continuación, llega una de las rectas más largas de todo el Mundial donde el analista señala la importancia de los rebufos.

"Frenamos a los 100 metros en una frenada muy intensa para llegar a la curva de izquierda a derechas y finalizar la vuelta a este circuito tan impresionante de Las Vegas" explicaba Alguersuari sobre la gestión del trazado una vez completada la gran recta.

Una fecha ilusionante, especialmente para Carlos. Además, este GP podría añadir algo de emoción al desenlace del Mundial si Lando Norris baja el rendimiento como le ha ocurrido otras temporadas y alguno de sus perseguidores lo aprovecha.