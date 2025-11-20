Max Verstappen no encuentra "explicación" para el bajón de Piastri: "Me parece muy extraño"

El neerlandés analiza la situación del piloto australiano tras una pérdida de puntos masiva y un final de temporada ajustado.

La recta final del campeonato de Fórmula 1 deja a tres pilotos en la pugna por el título. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen se lo juegan todo en los GP de Las Vegas, Catar y Abu Dabi.

Los pilotos de McLaren parten con una ventaja de 49 y 25 puntos respectivamente sobre Verstappen, que buscará cualquier recurso para sobrepasar a sus adversarios en los tres últimos circuitos.

Debido a la escasa diferencia de puntos que hay entre los tres pilotos, el neerlandés ha mostrado su opinión acerca de cómo Piastri, quien tras su victoria en Zandvoort, ha visto reducida su ventaja de forma abrumadora.

"Sinceramente, no tengo ninguna explicación para eso. Me parece muy extraño. No esperaba que fuera así, aunque al fin y al cabo no es realmente mi problema", señala Verstappen sobre el bajón de puntos de Piastri.

Pese a que el inicio de temporada del australiano estaba siendo impecable, sus últimas cinco carreras han dejado mucho que desear. Tres quintos puestos, una cuarta posición y un accidente en Bakú han mermado su rendimiento.

Verstappen aún tiene opciones

Además de analizar la situación de McLaren y Piastri, el piloto de Red Bull cree que la reducción de puntos se debe a varias circunstancias.

"Ellos cometieron algunos errores tras el parón veraniego o sufrieron accidentes, mientras que nosotros tuvimos algunas buenas carreras en las que todo salió a la perfección. Y sí, entonces se puede ganar terreno muy rápidamente", añade.

El rendimiento de Verstappen durante la temporada ha sido todo lo contrario al del australiano. Max comenzó con el pie izquierdo, aunque supo remontar por momentos con varias victorias y podios, hasta colocarse en la tercera plaza de la clasificación y optar al título.

"En algún momento, vuelves a la realidad y sabes que no va a ser así en todas partes. Pero al menos hemos subido al podio en las últimas dos carreras, y eso ya es mucho más consistente que lo que fue desde mediados de 2024 hasta mediados de 2025", reflexiona el piloto a modo de conclusión.

