McLaren revela el inesperado motivo de la doble descalificación en Las Vegas

Una semana después del imprevisto que ha puesto la clasificación 'patas arriba', Andrea Stella, ingeniero y director deportivo de la escudería, ha arrojado luz sobre el asunto.

Fue una sorpresa inesperada la que recibió el equipo de McLaren tras finalizar la carrera en Las Vegas. Al acabar las verificaciones técnicas, ambos pilotos quedaron descalificados de la prueba.

El ingeniero y director deportivo de la escudería, Andrea Stella, ha despejado dudas en una entrevista al departamento de prensa del propio equipo: "Desde las primeras vueltas de la carrera, estaba claro por los datos que el nivel de porpoising inesperado sería una preocupación".

El porpoising es un fenómeno aerodinámico que provoca que el vehículo rebote violentamente de arriba abajo en las rectas a alta velocidad. Ocurre cuando se da una interrupción del flujo de aire bajo el coche. Algo que provocó el excesivo desgaste de la plancha de ambos monoplazas.

"Fuimos capaces de controlar mejor la situación en el coche de Lando gracias a los datos de la telemetría, pero se hizo más difícil en el de Oscar", declaraba el italiano, sin embargo la única solución fue adoptar "medidas correctivas en varias partes del circuito". Aunque explica que no fueron "suficientemente efectivas" para reducir el porpoising.

Desde McLaren afirman que no pudieron preparar bien la carrera. La lluvia y las interrupciones constantes en los libres les negaron esta posibilidad. Aun así, Stella afirma que no tomaron "riesgos excesivos" en la altura del pilotaje.

Finalizó reconociendo que McLaren incumplió unos "límites que están muy claros". Por ello acatan la decisión de los comisarios por ínfima que fuera la diferencia con la norma: "En las reglas técnicas no existe proporcionalidad". Una cuestión que la FIA ha admitido que debería revisar en el futuro ya que no hubo beneficio en el rendimiento ni intención de infringir, recalcado por la FIA.

Ahora McLaren espera que esto no vuelva a suceder: "Las condiciones que experimentamos y que provocaron la aparición del porpoising son muy específicas de la ventana operativa del coche en Las Vegas". Norrisse juega el mundial, y Verstappen estará al acecho de cualquier posibilidad de hacerse con el campeonato.