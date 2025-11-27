Aston Martin y Fernando Alonso tienen una misión en el GP de Qatar

Este fin de semana tiene lugar el Gran Premio de Qatar, penúltimo de la temporada. Una carrera exigente con mucho en juego. Además de la lucha por el mundial, Aston Martin apurará sus posibilidades de llevarse la sexta posición del Mundial de Constructores.

Una semana después deLas Vegas, donde Aston Martin obtuvo unos resultados discretos, Fernando Alonso 11º y Lance Stroll 18º, el canadiense ha hablado sobre la prueba de este fin de semana: "Es una de las semanas más difíciles del año".

"Queremos terminar lo más arriba posible... Todos en el box siguen esforzándose al máximo", afirmaba el compañero de Alonso, consciente de la clasificación en el Mundial de Constructores. Haas y Aston Martin acechan la sexta posición, que ocupa Racing Bulls con 17 y 18 puntos de diferencia respectivamente.

Losail "es la combinación de velocidad e intensidad", declaraba Stroll. El circuito catarí es sin duda uno de los más duros del calendario, debido a sus curvas rápidas y condiciones climáticas, que obligan a seguir un plan de hidratación concreto.

"Aquí se sienten las fuerzas G más que en muchos circuitos", apunta, destacando que el cuello y el torso son las zonas del cuerpo más exigidas. Una situación atmosférica que ha obligado incluso a Pirelli y la FIA a imponer dos paradas obligatorias para todos los conductores.

Las pruebas inician el viernes con la clasificación a Sprint, la última del año. Una oportunidad extra para sumar puntos. El objetivo es claro: "Ajustar el monoplaza para lograr el equilibrio ideal entre estabilidad y agilidad".

Un escenario extremo que pondrá a prueba, por penúltima vez, a las diez escuderías (con la llegada de Cadillacen 2026). Una cita muy caliente que examinará la capacidad de fortaleza de Aston Martin.