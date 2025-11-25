Piastri vuelve a pensar en el título después de la sanción a McLaren: "Es posible"

La sanción a los dos McLaren deja a Piastri todavía con oportunidades en las citas de Qatar y Abu Dabi, las dos que restan.

McLaren se quedó sin puntos en el Gran Premio de Las Vegas por la sanción a sus dos pilotos, a Lando Norris y Oscar Piastri. Y eso benefició al australiano. Mantiene opciones de título, las mismas que Max Verstappen: los dos están a 24 puntos de Lando, líder del campeonato.

Oscar se agarra a que todavía mantiene opciones serias de ser campeón: "Creo que el título aún es posible, pero obviamente ahora estoy en una situación en la que no puedo ganarlo simplemente ganando carreras".

"Ahora es una posibilidad remota. Como dije, necesito que sucedan cosas que están fuera de mi control. En cierto modo, me quita presión, pero no me quita el deseo de dar lo mejor de mí e intentar ganar. Y en eso me concentraré", dice el piloto de McLaren, que en las últimas carreras se ha ido cayendo hacia atrás en la pelea.

Cree que todavía está a tiempo de "pulir" algunas cosas para completar la remontada: "Hay cosas que necesito pulir. Pero creo que también ha habido algunos aspectos positivos en los dos últimos fines de semana, pero los resultados no han salido como estaba previsto".

"Lo que sí puedo hacer es ponerme en la mejor posición para aprovecharlo si algo sucede. Así que, por mi orgullo, mi ego y mis oportunidades, quiero ganar las dos próximas carreras", dice Oscar para cerrar.

La Fórmula 1 no para. El próximo fin de semana llega Qatar con sprint y carrera el domingo. Doble oportunidad para un Piastri que sabe que debe recortar puntos a su compañero desde el sábado.