Ahora

"Su gran fortaleza reside en el diseño"

Red Bull no entiende que Adrian Newey vaya a ser el jefe de Aston Martin

Helmut Marko, asesor de los de las bebidas energéticas, se ha mostrado "muy sorprendido" por la decisión del equipo británico ya que "ese no es su punto fuerte" de Newey.

Adrian NeweyAdrian NeweyGetty

Aston Martin soltó el 'bombazo' en la tarde de este miércoles: Adrian Newey es el nuevo jefe del equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll.

El ingeniero más laureado de la historia sustituye en el puesto a Andy Cowell, que asumirá la dirección de estrategia del equipo de Silverstone.

Esta noticia no dejó indiferente a nadie y menos al exequipo del 'gurú', Red Bull, que no ha tardado en reaccionar al nombramiento.

Lo ha hecho por medio de Helmut Marko, asesor de los de las bebidas energéticas, que se ha mostrado atónito en declaraciones a 'KleineZeitung': "Me sorprendió mucho".

Al austriaco le 'chirría' el nuevo puesto de su excompañero: "Tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla en la práctica. Definitivamente, este no es su punto fuerte".

"Su gran fortaleza reside en el diseño, la puesta a punto del coche y la calidad de la producción y el desarrollo. Pero me sorprende mucho que se esté convirtiendo en director de equipo", ha añadido Marko.

Las 6 de laSexta

  1. Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo | La Fiscalía Anticorrupción pide la prisión para Ábalos por el alto riesgo de fuga
  2. Pérez Llorca sigue la estela de Mazón: culpa al Gobierno por la DANA y lanza guiños a Vox en su investidura
  3. La senda de estabilidad expone la debilidad de un Gobierno muy lejos de lograr aprobar sus Presupuestos
  4. Venezuela revoca la concesión a Iberia y a otras cuatro aerolíneas por suspender sus vuelos en pleno conflicto con EEUU
  5. Francia anuncia un nuevo servicio militar voluntario: estos son los requisitos y la paga que se dará a los jóvenes
  6. Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un gran incendio en varios rascacielos residenciales de Hong Kong