Red Bull no entiende que Adrian Newey vaya a ser el jefe de Aston Martin

Aston Martin soltó el 'bombazo' en la tarde de este miércoles: Adrian Newey es el nuevo jefe del equipo de Fernando Alonso y Lance Stroll.

El ingeniero más laureado de la historia sustituye en el puesto a Andy Cowell, que asumirá la dirección de estrategia del equipo de Silverstone.

Esta noticia no dejó indiferente a nadie y menos al exequipo del 'gurú', Red Bull, que no ha tardado en reaccionar al nombramiento.

Lo ha hecho por medio de Helmut Marko, asesor de los de las bebidas energéticas, que se ha mostrado atónito en declaraciones a 'KleineZeitung': "Me sorprendió mucho".

Al austriaco le 'chirría' el nuevo puesto de su excompañero: "Tendremos que esperar a ver cómo se desarrolla en la práctica. Definitivamente, este no es su punto fuerte".

"Su gran fortaleza reside en el diseño, la puesta a punto del coche y la calidad de la producción y el desarrollo. Pero me sorprende mucho que se esté convirtiendo en director de equipo", ha añadido Marko.