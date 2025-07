Max Verstappen juega al despiste sobre su futuro en Red Bull

Parece que va a ser la tónica general con Max Verstappen en lo que resta de temporada. El neerlandés ha vuelto a ser cuestionado por su futuro tras los rumores que sitúan al neerlandés fuera de Red Bull y en la órbita de Mercedes.

El vigente campeón del mundo ha sido claro a la hora de hablar de su futuro y de todas las noticias que han salido, así como del abandono en Austria: "No voy a hablar de mi contrato. No tengo nada diferente que decir a lo que comenté la semana pasada".

"No tuvimos un buen resultado en un fin de semana que no fue bueno y no tuvimos mucha suerte. No habríamos peleado con McLaren, pero sí por un resultado decente. Todo lo demás sigue igual, nada cambia por mi parte", ha zanjado el tetracampeón del mundo ya en Silverstone.

Max asevera que está enfocado en el presente y su compromiso con Red Bull es pleno, pese a las dificultades del equipo: "No pienso en el próximo año. Pienso en el trabajo que tengo por delante y el trabajo con el equipo. Luego la gente hace suposiciones, pero no soy yo".

La situación de Verstappen en el mundial es muy adversa, estando a 61 puntos del líder del mundial y sin esperanzas de acercarse a McLaren a corto plazo. En cambio, ve el vaso medio vacío: "Es un deporte complicado, y no estamos donde queremos. Pero peleamos por podios, sería peor si estuviésemos últimos".

"El trabajo sigue, buscamos más rendimiento y tenemos que entender qué falla en el equilibrio del coche porque es algo que lastra al desarrollo de este año. No creo que ganemos las carreras por puro ritmo, pero en algunas pistas iremos mejor", ha zanjado el neerlandés.