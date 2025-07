¿Ficharía McLaren a Verstappen? Su gran jefe responde

"Si te ofrecieran Max Verstappen para el año que viene, ¿te quedarías con la alineación que tienes?": en esta complicada tesitura han tratado de poner a Zak Brown durante una entrevista en 'Virgin Radio'.

El CEO de McLaren, 'perro viejo' en estos juegos, ha asegurado que no cambiaría por nada del mundo a su dupla.

"100% mis chicos", ha explicado el británico en referencia a Lando Norris y Oscar Piastri.

El entrevistador, aún así, insistía planteándole la posibilidad a medio plazo: "¿2 años? ¿3 años?".

"Quiero a mis chicos", insistía un Brown que pone en valor la edad y su forma de trabajar: "25, 23 (años), rápidos como cualquiera, buenas personas".

"Sus personalidad conjugan muy bien, tienen diferentes caracteres. Los dos son increíbles y por eso creo que McLaren ha tenido éxito recientemente. Son jugadores de equipo, no quiero cambiar nada", añadió el CEO de McLaren.

“If you were offered Max Verstappen for next year, you’d stick with the lineup you have right?”

“100% my guys. I love my guys.”

❤️ pic.twitter.com/9Xgn3OVVEJ