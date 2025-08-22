Ahora

Susto de Jorge Martín en Hungría: su moto colapsa y provoca una nube de humo

El madrileño vio interrumpida su sesión de entrenamientos libres después de un problema técnico con el motor de su Aprilia que comenzó a echar humo sin descanso.

Jorge Martín

Jorge Martín no ha comenzado el Gran Premio de Hungría de la mejor manera. A los pocos minutos de comenzar la primera sesión de entrenamientos libres, el vigente campeón del mundo de MotoGP ha sufrido un contratiempo sorprendente.

La Aprilia de Jorge ha empezado a sacar una cantidad de humo considerable y metros más adelante ha colapsado. Por suerte, este suceso no ha provocado ningún accidente ni tampoco ha resultado en la aparición de fuego en el motor.

Martín ha podido continuar con la sesión minutos más tarde con otra moto. Sin embargo, el madrileño vuelve a sufrir otro revés de cara a su vuelta a punto para poder competir. Jorge sufrió una caída, sin consecuencias, en el pasado Gran Premio de Austria y es consciente de que debe pasar por un largo proceso de adaptación y recuperación antes de poder competir por podios y victorias.

Mientras tanto, la sensación que deja la Aprilia es buena viendo el rendimiento que está teniendo Marco Bezzecchi. El italiano está luchando por victorias y eso da esperanza a Martín de cara a poder pelear con las Ducati cuando vuelva al 100%.

