McLaren incendia el 'caso Verstappen - Mercedes': "Hay conversaciones en marcha"

A última hora de este lunes, tras meses de rumores, saltaba la 'bomba' en el mundo de Fórmula 1: 'Sky Sports' afirmaba que Mercedes ya estaba negociando con Max Verstappen para fichar el neerlandés de cara a la próxima temporada.

"Soy yo quien decide mi futuro", respondía con medias tinas el tetracampeón sobre lo publicado por el medio italiano en declaraciones a 'ViaPlay'.

Pues bien, McLaren no ha dudado en hacer leña del árbol caído y en palabras de su CEO, Zak Brown, ha afirmado que todo apunta a que ya ha habido "conversaciones" entre ambas partes.

"Soy partidario de que 'cuando hay humo, hay fuego'. Si todos estuvieran comprometidos con sus asientos, eso es lo que estarían diciendo", señaló el británico en un evento de McLaren previo al Gran Premio de Gran Bretaña a 'Sky Sports'.

"El hecho de que todo el mundo hable y nadie confirme nada, me dice que hay conversaciones en marcha. Dije hace un tiempo que no me sorprendería ver a Max en un Mercedes", añadió Brown.

Sobre cómo quedaría la escudería de las bebidas energéticas sin el mejor piloto de la parrilla, el CEO de McLaren ha metido el dedo en la llaga: "Red Bull estaría por detrás de Racing Bulls sin Verstappen".