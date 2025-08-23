Las calles de Barcelona se llenan de bicicletas mal aparcadas: la Guardia Urbana ha impuesto más de 2.000 multas este año

Los detalles Los vecinos de la ciudad han expresado su descontento en redes sociales y aseguran que resulta difícil caminar con normalidad por las aceras.

Las bicicletas se han convertido en un medio de transporte popular en Barcelona, pero su mal aparcamiento tras el uso del sistema de alquiler por minutos está causando problemas. Los vecinos se han quejado de que las calles y aceras están obstruidas, dificultando el paso peatonal. En respuesta, el Ayuntamiento ha impuesto alrededor de 2.500 multas a empresas de alquiler por no garantizar un correcto estacionamiento. La Guardia Urbana también ha multado a más de 2.000 usuarios este año. Los vecinos han compartido imágenes de bicicletas mal aparcadas en redes sociales, y algunas aplicaciones requieren fotos del aparcamiento para finalizar el alquiler. Bolt verifica y revisa las multas para trasladarlas a los usuarios responsables.

Las bicicletas se han convertido en el transporte favorito de una gran parte de la población para recorrer las calles de Barcelona, entre otras. Sin embargo, a la hora de dejar este vehículo tras usarlo por el sistema sharing, que te permite alquilarlo por minutos, muchos lo abandonan en medio de la calle obstaculizando incluso a los viandantes.

Es por ello que los vecinos de la ciudad han expresado su descontento. Muchos de los habitantes aseguran que resulta difícil caminar con normalidad ya que tanto calles como aceras están repletas.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Barcelona ha impuesto unas 2.500 multas a empresas de alquiler por no asegurarse de que sus bicicletas quedan bien aparcadas o estacionadas.

Actualmente hay más de 3.400 velocípedos en la ciudad catalana que se utilizan diariamente mediante apps. Muchos de ellos son encontrados a diario tirados y abandonados, por lo que la Guardia Urbana también se ha ocupado de imponer multas, más de 2.000 este año.

Por su parte, los vecinos han publicado en redes sociales imágenes sobre estos vehículos estorbando la circulación, algunos de ellos incluso vandalizados. Los conductores han asegurado que existen apps en las que no se permite aparcar mal y es necesario enviar foto del estacionamiento para que finalice el alquiler.

Juan L. Fernández, manager de Bolt, sostiene que ellos mismos "verifican y revisan caso por caso para, si es oportuno, derivar la multa impuesta a dicho usuario".