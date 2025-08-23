Tremendo Acosta: sufre una terrible caída y se levanta corriendo a buscar una nueva moto

El murciano perdió el control de su KTM a gran velocidad sufriendo un fuerte impacto pero, para sorpresa de todos, se levantó al instante para poder coger una moto nueva del box y seguir con la clasificación.

Pedro Acosta apunta a ser una de las sorpresas del fin de semana en el Gran Premio de Hungría. El del Puerto de Mazarrón mostró un gran ritmo en los entrenamientos libres del viernes pero en la sesión de clasificación no todo ha salido según lo esperado para el de KTM.

Acosta ha tenido que conformarse con salir desde la séptima posición tanto en la 'sprint' como en la carrera largar del próximo domingo. A pesar de tener el ritmo para aspirar a más, una caída del murciano en Q2 ha destruido sus aspiraciones de poder salir en las posiciones más altas de la parrilla.

Aún así, Pedro ha protagonizado un acción que demuestra las ganas que tiene de estar en esos primero puestos. Tras sufrir la caída en Q2, bastante fuerte, el de KTM se ha levantado al instante y ha corrido hacia su 'box' para poder coger una moto nueva y así poder volver a la clasificación.

No le ha servido de mucho a nivel de resultados pero Acosta vuelve a dejar evidencias de que se 'muere de ganas' de luchar por cosas grandes. Ha sido precisamente Marc Márquez quien, tras conseguir la 'pole' en Hungría, ha asegurado que Pedro era su rival más competitivo.