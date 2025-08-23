Ahora

En Hungría

'Pecco' Bagnaia, de decepción en decepción: fuera de la Q2 por primera vez en la temporada

El italiano deseaba redimirse en el nuevo circuito de Balaton después de atravesar una racha complicada pero las cosas volvieron a no salirle al piloto de Ducati.

'Pecco' Bagnaia

La clasificación del decimocuarto Gran Premio de la temporada tenía una importancia capital. En Hungría, se estrenaba el circuito de Balaton Park y la posición en la parrilla de salida de cara a la carrera del domingo se prevé fundamental para optimizar el rendimiento en un trazado nuevo para los pilotos.

Pecco Bagnaia salía decidido y sin miedo a que le siguieran después del incidente entre Jack Miller y Álex Márquez que interrumpió el ritmo del italiano durante los entrenamientos libres del viernes.

Sin embargo, la mala racha del Ducatiiba a continuar y, tras parar en boxes para cambiar gomas sin haber fijado un tiempo, se colaba en dos curvas y perdía sus intentos. La presión de Miller provocó el error del italiano que demostró su frustración golpeando el depósito en una clasificación en la que se quedó fuera de la Q2 por primera vez.

Bagnaia marcó el decimoquinto tiempo de la sesión aunque el domingo partirá desde la decimotercera posición en la parrilla de salida. La sanción impuesta a Álex Márquez y Jack Miller es de tres posiciones. El español tuvo la undécima marca mientras que el australiano pilotó la decimocuarta moto más rápida. Por tanto, Pecco saldrá decimotercero justo por delante del pequeño de los Márquez en una nueva jornada decepcionante para el de Ducati.

