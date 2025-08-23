El llamativo deseo de Djokovic respecto a la rivalidad entre Sinner y Alcaraz: "Quiero que aparezca..."

El serbio se rinde a los jóvenes talentos que dominan la nueva generación aunque apunta a una alternativa que, en su opinión, mejoraría la que actualmente es la mejor rivalidad del mundo.

Novak Djokovic reaparece de cara al US Open después de no participar en ningún torneo de preparación para el Grand Slam. El serbio se ha tomado un amplio período de descanso después de caer derrotado en la semifinal de Wimbledonante Jannik Sinner.

"Decidí no jugar porque quería pasar más tiempo con mi familia y, sinceramente, creo que me he ganado el derecho y tengo el lujo de poder elegir, seleccionar y decidir dónde quiero ir y qué quiero jugar", explicaba el ganador de 24 títulos de Grand Slam.

Por otro lado, el serbio se deshizo en elogios en rueda de prensa hacia los dos tenistas que dominan la nueva generación: "Su rivalidad es increíble. Lo que han logrado en los últimos dos años es extraordinario. En particular, las finales que les hemos visto disputar en Roland Garros y Wimbledon. Su rivalidad es, sin duda, la mejor que tenemos en este momento".

Más tarde, añadió un deseo personal que añadiría a esta relación, un complemento con el que se siente muy identificado: "Hay otros jóvenes que sin duda les van a desafiar, y esperemos que alguien pueda entrar en la batalla. Rune estaba ahí, Fonseca... Hay jugadores que pueden ocupar el tercer puesto. Me identifico con el tercer jugador, porque yo estuve en esa situación con Federer y Nadal. Quiero ver a un tercer jugador entrar".