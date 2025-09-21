La leyenda a la que Carlos Sainz ha igualado con su histórico podio en Bakú

El piloto madrileño ha conseguido el "mejor podio de su carrera" y le ha servido para convertirse en el único piloto de la historia que iguala el histórico registro de Alain Prost.

Carlos Sainz ha conseguido un histórico tercer puesto en el circuito callejero de Bakú para colocar a Williamsen el podio de la carrera del domingo de un Gran Premio 4 años después.

El madrileño entra en la historia de la Fórmula 1 al conseguir subirse al podio defendiendo los intereses de tres escuderías diferentes. Primero fue McLaren, después hizo lo propio con Ferrari y ahora, con su resultado en Williams, iguala el registro de Alain Prost y se convierte en el segundo piloto de la historia que ha conseguido subirse al podio en representación de estos tres equipos.

Además, en toda la historia de la competición, solo cuatro pilotos han conseguido esta hazaña con cuatro escuderías diferentes. El francés es uno de ellos y es que, además de con los mencionados McLaren, Ferrari y Williams, el tetracampeón del mundo consiguió terminar entre los tres primeros en un domingo de carrera con Renault.

La temporada de Sainz ha sido complicada, con altibajos y muchas dificultades que le impedían disfrutar de resultados ilusionantes a pesar de tener la sensación de que se trabajaba en la dirección correcta. Ahora, el éxito rotundo en el GP de Azerbaiyán recompensa el sufrimiento del curso y eleva al madrileño hasta la comparación con una leyenda como el expiloto francés.

Carlos suma 15 puntos en la carrera del domingo y se queda con 31 como el duodécimo clasificado en el campeonato del mundo tras convertirse en el noveno piloto de la parrilla en subir al podio en lo que va de temporada.