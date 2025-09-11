El lamento de Carlos Sainz: "Si me hubiese quedado en McLaren..."

El piloto español, que apostó por Ferrari dejando atrás McLaren, dice que ahora mismo estaría luchando por el mundial de la Fórmula 1.

Carlos Sainz lo está pasando mal en Williams. Y mira con nostalgia a McLaren, la que fue su casa hace ya unos cuantos años, ahora que están luchando por el mundial de la Fórmula 1. Sus dos pilotos: Oscar Piastri y Lando Norris. La batalla está entre ellos y nadie más.

Carlos recuerda su etapa con los papaya: "Esos dos años tan fuertes en McLaren quizá fueron los mejores de mi carrera, donde más partido saqué al coche que tenía. Si me hubiese quedado, ahora estaríamos luchando por un Mundial".

En 'DAZN' dice que se siente "muy bien" en Williams, un sitio "muy bueno" de cara al futuro que se viene con las nuevas normas: "Estoy muy bien en Williams y creo que es un sitio muy bueno para mi futuro. Si conseguimos llevar a Williams de vuelta arriba y lograr un podio o una victoria algún día, sería lo que más ilusión me podría hacer, es mi proyecto de vida".

Para llegar a donde está ahora ha hecho falta mucho trabajo. De su debut en Toro Rosso junto a Max Verstappen a su paso por Renault. No fue un camino de rosas. "Me di cuenta de que igual no llegaba… fue un toque de atención brutal de la vida. Con 17 o 18 años pensar que igual no cumplía mi sueño fue muy difícil de aceptar", explica el piloto español.

Compañero de Max

"Me curtió mucho el carácter, porque estar contra alguien con tanta calidad y con todo el entorno Red Bull apoyándole me obligó a sacar lo mejor de mí", recuerda sobre su debut en la Fórmula 1 con el equipo B de Red Bull. Pero no fue hasta su llegada a Renault cuando de verdad se sintió "querido".

"Fue el primer sitio en la Fórmula 1 donde realmente me sentí querido, apoyado y arropado por todos. Me elevó la confianza y me permitió crecer como piloto", explica Carlos.