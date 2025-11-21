Ahora

Ezequiel Garay revela lo mal que lo pasan los futbolistas cuando se retiran: "Es ir al pozo..."

El exjugador, en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, cuenta cómo fue su salida del fútbol: "Yo no estaba preparado".

Garay

En 'El Cafelito' de Josep Pedrerol, el exjugador Ezequiel Garay ha confesado que lo pasó realmente mal cuando se retiró del fútbol. No estaba "preparado" y se fue "al pozo", cuenta el argentino.

Así lo explica: "Al pozo. Literalmente al pozo. Dejo el fútbol... he tenido la suerte de estar en equipos grandes. Estaba tres días a la semana en casa. Ese ritmo durante catorce o quince años... ese ritmo, de la nada, que se corte... no estaba preparado".

Lo pasó muy mal: "Pasé un año muy jodido". Garay se retiró en julio de 2021 en un comunicado en el que reveló que sufría dolores muy fuertes que incluso le impedían caminar.

