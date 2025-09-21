Carlos Sainz, a por todas en Bakú: "Voy a hacer todo lo posible para ese primer podio"

El piloto español de Williams partirá desde el segundo puesto en el Gran Premio de Azerbaiyán tras una clasificación increíble en Bakú.

Carlos Sainz ha completado su mejor clasificación desde que es piloto de Williams, y lo ha hecho en una temporada en la que las cosas no están acabando de salirle del todo bien al madrileño.

Tras una 'qualy' plagada de altercados, con hasta seis banderas rojas y con la lluvia presente en algunos momentos, Carlos Sainz ha sido de los que mejor ha sabido aprovechar todas estas condiciones, consiguiendo una increíble 2ª posición en parrilla.

Y es que el madrileño estuvo a nada de llevarse la 'pole'. Solo Max Verstappen fue capaz de arrebatársela en el último intento con una pista resbaladiza por la lluvia. Aún así, un resultado espectacular para el piloto de Williams.

"Muy contento. Hemos acertado con los neumáticos en el momento adecuado y hemos conseguido hacer muy buenas vueltas. Obviamente estábamos en ese momento en el que los coches 'top' nos podrían haber sacado cuatro o cinco décimas, pero sólo lo ha hecho Max. No me sorprende", señaló Sainz.

De cara a la carrera, el español lo tiene claro: "El plan para mañana es apuntar al podio. Voy a hacer todo lo posible para darle a Williams ese primer podio. Si es posible, genial. Y si no, ya veremos".

"He estado haciendo buenas vueltas este año en clasificación. No ha sido mi debilidad ni parte de mis problemas. Hoy hemos demostrado que la velocidad en este coche y en este equipo están ahí y podemos hacerlo bien en clasificación cuando cuenta", añadió.