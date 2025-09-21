La genial radio de Sainz tras su podio en Bakú: "El mejor podio de mi carrera"

El madrileño no puedo contener la euforia después de conseguir un podio de un valor tremendo tras una temporada de mucho sufrimiento para él.

Carlos Sainz ya tiene su primer podio con Williams. Si se echa un vistazo a las carreras de esta temporada, da la sensación de que este momento iba a llegar en las próximas temporadas. Pero Carlos ha firmado una carrera formidable. Perfecta. Sin fallos.

Sucumbió ante George Russell en la lucha por la segunda posición pero él sabía cual era su pelea y el podio ya no lo soltó. Una tercera plaza que es alegría, pero sobre todo alivio para el ex de Ferrari. En las carreras anteriores todo era mala fortuna para Carlos pero cuando la suerte se lo ha permitido, ha rendido.

Su radio tras la carrera lo dice todo: "¡Vamos! Es el mejor podio de mi carrera. No os podéis imaginar cómo sabe esto. Muchas gracias. Solo quiero decir que es mi primera 'smooth operation' con Williams, y no la última".

Sainz ha soportado la presión de un Kimi Antonelli que le ha obligado a no relajarse hasta ver la bandera de cuadros. El italiano ha completado el buen fin de semana de Mercedes. Ha sido cuarto y Russell segundo.

Carlos, por su parte, ha conseguido 15 puntos con este podio, casi la mitad de los que había conseguido en todo lo que llevaba de temporada (31). El madrileño se sube a un podio que sirve como redención ante todo el sufrimiento de esta temporada por los malos resultados.