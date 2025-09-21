El 'dardo' de Sainz a la FIA tras sus últimas sanciones: "A veces es sentido común..."

El madrileño se mostro crítico con las últimas decisiones tomadas por el órgano que dirige la Fórmula 1. Carlos reconoce no entender ciertas medidas.

Carlos Sainz firmó este pasado sábado su mejor resultado en una clasificación desde que es piloto de Williams. El madrileño firmó el segundo mejor tiempo de toda la sesión solo por detrás de un Max Verstappen que le arrebató la 'pole' en el último suspiro.

A Carlos se le escapó salir primero al final de la 'qualy', pero eso no evitó que el resultado conseguido le permitiera coger aire y volver a sentir buenas sensaciones sobre un monoplaza con el que no ha estado para nada cómodo a lo largo de toda la temporada.

Entender al Williams ha sido un serio dolor de muelas para Sainz pero en las últimas carreras, la FIA ha aparecido tomando algunas decisiones polémicas que han perjudicado al ex de Ferrari. En Zandvoort sufrió una sanción inexplicable tras un lance con Liam Lawson.

En Monza, Carlos tuvo que ver como Bearman se lo llevaba por delante, aunque en este caso el británico si recibió sanción. En unas declaraciones para los micrófonos de 'DAZN', Sainz se ha mostrado crítico por la manera de actuar de la FIA.

"A veces tiene que haber sentido común y considerar que se trata de guías y no reglas estrictas. Deberíamos analizar cada incidente caso por caso y ver quién tuvo más responsabilidad", ha asegurado Carlos en la previa del Gran Premio de Azerbaiyán.