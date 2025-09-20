La euforia de Williams después de la clasificación de Sainz en Bakú: "¿Has visto las condiciones?"

El piloto madrileño firmó un resultado extraordinario en la prueba de clasificación para la carrera del domingo en el circuito callejero de Bakú y saldrá desde la primera fila.

Carlos Sainzestuvo a punto de conseguir una 'pole' histórica en el GP de Azerbaiyán. El madrileño rindió sobre la pista del circuito callejero de Bakú durante una clasificación caótica y alocada que tuvo hasta seis banderas rojas.

El piloto de Williamslideraba la Q3 pero faltaba Max Verstappen. El neerlandés no falló y conquistó la 'pole' para desinflar el suflé de la afición española y relegar a Sainz a la segunda posición.

Igualmente, el madrileño saldrá desde la primera fila en el mejor resultado de toda la temporada y el jefe de la escudería, James Vowles, demostró su alegría ante los medios presentes en Bakú: "Vaya clasificación mas impresionante. Carlos ha tenido la pole por momentos, pero Max lo ha hecho al final. Estoy contento".

El británico prosiguió su análisis explicando los motivos de su felicidad: "Queremos construir un coche que luche por la pole todos los fin de semanas. Quiero más, lo que Carlos ha hecho está genial. Has visto las condiciones, ganadores de carreras se están chocando y él ha estado ahí. Ganar mañana es soñar demasiado. Estamos fuera de posición, pero tenemos un muy buen coche de carreras".

Ahora, después de una clasificación totalmente fuera de lo corriente, espera la carrera del domingo con todo por decidir en un evento plagado de emoción donde puede pasar cualquier cosa.