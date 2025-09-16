Un ex de Ferrari pide la llegada de Verstappen cuanto antes: "Que no pase lo de Hamilton..."

Eddie Irvine, quien fuera piloto de Ferrari, cree que deberían apostar ya por Max Verstappen en el asiento de Lewis Hamilton.

Si Max Verstappen sale al mercado se va a producir una guerra entre los equipos de Fórmula 1 por hacerse con él. Mercedes parece ser el mejor colocado, pero en los últimos días ha surgido con fuerza el nombre de Ferrari. El expiloto Eddie Irvine pide que actúen ya.

En 'Sky Sports' Irvine espera que a Ferrari no le ocurra como con Lewis Hamilton, que ha llegado "demasiado mayor".

"El problema con Lewis es que llegó demasiado mayor. Pero ganó siete campeonatos del mundo, así que siempre hay un precio. Es muy difícil para Ferrari, porque están solos en Italia. Los equipos británicos están rodeados de otros equipos y hay intercambio de ideas. Es muy diferente, mucho más difícil estar solo en Maranello. Así es. Siempre es más difícil para Ferrari", dice.

Lo tienen todo para convencer al cuatro veces campeón del mundo: "Tienen la imagen, tienen la historia, lo tienen todo, excepto ese intercambio de ideas, y eso es realmente difícil".

Pide públicamente la llegada de Max: "Me encantaría que Verstappen viniera a Ferrari. Creo que los dos juntos serían sensacionales. Espero que no se demore demasiado, como ha sido el caso de Lewis".

Max ya ha confirmado que en 2026, el curso que viene, seguirá en Red Bull. Pero si el motor no funciona podría activar una cláusula de salida antes de tiempo. Y entonces empezará la guerra en la parrilla.