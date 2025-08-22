Ahora

Mató el 'gusanillo'

La locura de Verstappen con un buggy en pleno campo de golf: su mujer no da crédito

El piloto de Red Bull, de vacaciones durante el parón veraniego de Fórmula 1, no dudó en adelantar a otro carro de golf mientras viajaba con su mujer y su hija.

verstappen

Antes de que la Fórmula 1 regrese a la acción el próximo fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, Max Verstappen apura sus últimos días de vacaciones en Portugal.

Junto a su familia y amigos, el tetracampeón neerlandés no pierde el colmillo y ha dejado un adelantamiento que se ha hecho muy viral en redes sociales.

Lo ha publicado el piloto de Fórmula E de Porsche, Antonio Félix da Costa, y la imagen ha corrido como la pólvora.

En el mismo se ve a Verstappen al volante de un buggy adelantando por fuera del camino del campo o otro carro de golf.

Junto al piloto de Red Bull estaban su hija y su mujer, Kelly Piquet, que tal y como muestra el vídeo no le hizo demasiada gracia la maniobra de su marido.

Las 6 de laSexta

  1. Incendios en España hoy, en directo | El fuego sigue sin dar tregua: se reactivan varios focos en Pontevedra y las llamas empeoran en El Bierzo por el viento
  2. Enfado monumental en el PSOE con el PP: exigen que Bendodo rectifique y tachan a Feijóo de ser el "político más sucio del país"
  3. Los civiles, los más afectados por la guerra: representan el 83% de las muertes en Gaza
  4. Así fue la patrulla del 'agente Trump' en Washington: el presidente, repartidor de comida basura para el Ejército
  5. "Cortes de pelo adecuado" y uniformes en los colegios: las nuevas normas de Bukele para "fortalecer la disciplina" en El Salvador
  6. Asesinato frustrado en Málaga: detienen a dos sicarios, uno de ellos menor, cuando se disponían a cometer el crimen