La locura de Verstappen con un buggy en pleno campo de golf: su mujer no da crédito

El piloto de Red Bull, de vacaciones durante el parón veraniego de Fórmula 1, no dudó en adelantar a otro carro de golf mientras viajaba con su mujer y su hija.

Antes de que la Fórmula 1 regrese a la acción el próximo fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos, Max Verstappen apura sus últimos días de vacaciones en Portugal.

Junto a su familia y amigos, el tetracampeón neerlandés no pierde el colmillo y ha dejado un adelantamiento que se ha hecho muy viral en redes sociales.

Lo ha publicado el piloto de Fórmula E de Porsche, Antonio Félix da Costa, y la imagen ha corrido como la pólvora.

En el mismo se ve a Verstappen al volante de un buggy adelantando por fuera del camino del campo o otro carro de golf.

Junto al piloto de Red Bull estaban su hija y su mujer, Kelly Piquet, que tal y como muestra el vídeo no le hizo demasiada gracia la maniobra de su marido.