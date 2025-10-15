Remedios Sánchez, 'la mataviejas', asesina a otra anciana aprovechando un permiso penitenciario

¿Por qué es importante? La conocemos como asesina de ancianas desde hace 20 años. Acabó con la vida de tres mujeres de avanzada edad y lo intentó con otras cinco.

A Remedios Sánchez, tristemente, la conocemos hace casi 20 años como 'la mataviejas'. Acabó con la vida de tres ancianas y lo intentó con otras cinco. Tras su detención, está cumpliendo una condena de 140 años de prisión y, sin embargo, ha vuelto a matar. Lo ha hecho aprovechando un permiso penitenciario.

También conocida como 'la Reme', esta asesina en serie consiguió ganarse la confianza de Carmiña, una mujer de 91 años a la que, presuntamente, ha asfixiado. Una cámara de seguridad la ha delatado. Además, la asfixia siempre ha sido su método para segar la vida y sus víctimas, ancianas que se fiaban de ella. Además, las robaba.

La primera imagen que tuvimos de ella se remonta al año 2006. Entre gritos de: "¿Por qué las mataste? ¿Por qué mataste a las ancianas?", Remedios Sánchez fue detenida por los Mossos y acusada de sembrar el terror en Barcelona.

También conocimos a las cinco ancianas que se libraron de su asalto. Porque elegía sus víctimas por la edad. "Me dió la paliza padre. Me puso la cara que no parecía yo. Me dio patadas y me dejó los brazos muertos", contó Rosario, una de sus víctimas frustradas, en la Audiencia de Barcelona. Era 19 de junio de 2008.

Porque en el juicio, pudimos escuchar los relatos de las mujeres que sobrevivieron a 'la mataviejas'. Aunque las separaba un biombo, la Reme las escuchaba, impasible, sentada en el banquillo de los acusados. "No puedo olvidar a aquellos brazos rodeándome el cuello", recordaba otra anciana. "Pude gritar, socorro, socorro, Vicente, Vicente" y por eso no acabó muerta esta otra mujer.

Por cinco intentos y tres asesinatos consumados le cayeron 144 años de privación de libertad. Nunca reconoció los crímenes y, desde que entró en la cárcel, siempre ha mantenido un perfil bajo.

Hace diez años, solicitó el traslado a un centro penitenciario de su tierra: A Coruña. Y ahora, sabemos que durante un permiso penitenciario, que le concedieron hace 12 días, volvió a actuar. La noche del 3 de octubre, que no durmió en la celda, volvió a matar.

Lo hizo en Monelos, en A Coruña, y su víctima se llamaba Carmiña. De nuevo, una anciana de 91 años. "Ese mismo día la vi sola en la plaza y me extrañó que estuviese sola ahí", cuenta ahora un vecino de Carmiña.

Y no es lo único que ha extrañado a los residentes de este barrio gallego. Según dice una vecina, es "raro" que le abriera la puerta a la Reme porque "era muy desconfiada". "Dinero Tenía, porque no gastaba", asegura otra. "Iba con una mujer fuerte que no era la hija", recuerdan también. Y la llamada 'mataviejas' es corpulenta.