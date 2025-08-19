Max Verstappen responde al fin: ¿Por qué se calló ante los rumores de que se iba a Mercedes?

El piloto neerlandés ha calificado de "pérdida de tiempo" salir al paso de la cantidad de reacciones que ha generado uno de los casos de las últimas semanas.

Ante la cantidad de informaciones surgidas sobre la supuesta marcha de Max Verstappen de Red Bull rumbo a Mercedes, el neerlandés ha optado todo este tiempo por mantenerse callado. Su silencio creaba aún más incertidumbre, aunque finalmente todo ha vuelto a la normalidad.

Con el caso de su futuro ya resuelto, el tetracampeón del mundo ha explicado las razones por la que optó por el silencio: "Siempre hay otras personas hablando mucho, mientras yo realmente no decía nada, porque primero que todo, no lo necesito, no tengo que decir nada".

"Creo que eso también es mejor para todos, en lugar de andar diciendo cosas sin sentido. No tiene ningún caso, es una pérdida de tiempo", ha zanjado el piloto neerlandés en declaraciones realizadas a 'F1.com'.

Asimismo, Max ha exteriorizado su total compromiso con los de Milton Keynes, alabando a la escudería y marcando cuál es su prioridad con vistas a la temporada que viene: "Para mí, estoy muy centrado en 2026 con el equipo, en mirar hacia adelante y asegurarme de que acertamos con las regulaciones y seamos competitivos desde el inicio".

"Ha sido genial formar parte de un equipo durante tanto tiempo. Definitivamente es como una segunda familia. Hemos logrado muchísimas cosas bonitas, incluyendo, por supuesto, ganar campeonatos juntos", ha comunicado el neerlandés.

Celebración agridulce en Hungría

Verstappen no tuvo un recuerdo dulce del pasado GP de Hungría. Finalizó en una discreta novena posición en la cita con la que cumplía 200 carreras corriendo para el equipo Red Bull. Un hito que no celebró: "Ni siquiera sabía que era mi 200º Gran Premio con el equipo, así que, de alguna manera, pasa muy rápido".

"Pero cuando miras atrás y ves todo lo que hemos hecho juntos, hay muchísimos recuerdos increíbles. Cuando empecé en la Fórmula 1, alcanzar 200 grandes premios ya era algo especial, así que hacerlo con un solo equipo es fantástico", ha concluido Max.