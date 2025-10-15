"Fui corriendo detrás de él"
Carlos Alcaraz recuerda la primera vez que conoció a Rafa Nadal
El número 1 del mundo no olvida el día en el que conoció a su ídolo mientras disputaba un torneo sub-12 en Madrid.
Carlos Alcaraz ya se encuentra en Riad (Arabia Saudí) para disputar la segunda edición del Six Kings Slam, un torneo de exhibición que reparte más millones incluso que los Grand Slams.
A su llegada, al número 1 del mundo le han enseñado una imagen suya cuando apenas era un niño junto a Rafa Nadal.
Y el murciano se acordaba perfectamente de la foto: "Estaba jugando un torneo sub-12 en Madrid e iba a jugar la final. Oficialmente no le podíamos pedir fotos a los tenistas profesionales".
Sin embargo, aquel joven Carlitos no iba a desaprovechar la ocasión: "Vi que el resto de chicos estaban pidiendo fotos y pensé: 'Vale, Rafa Nadal está aquí, así que le tengo que pedir una foto', y fui corriendo detrás de él para conseguirla".
"¿Pensaste que alguna vez jugarías contra él?", le replica el entrevistador. "A esa edad la verdad que no, pero al final ocurrió", responde Alcaraz.
Carlos, al igual que Djokovic, pasa directamente a semifinales del Six Kings Slam, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Zverev y Fritz. 'Nole', por su parte, jugará contra el vencedor del partido entre Sinner y Tsitsipas.
A young @carlosalcaraz could not turn down a chance for a photo with @rafaelnadal 🤯 pic.twitter.com/JPcwrmMm1o— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 15, 2025