Ducati desvela la reacción del equipo de Marc Márquez durante su accidente

Tras ser embestido por Marco Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia, el eneacampeón llegó a un box que estaba muy preocupado por su estado.

Manos a la cabeza, gritos, rostros de preocupación... el equipo de Marc Márquez vivió momentos de máxima tensión después de que Marco Bezzecchi se lo llevara puesto en el arranque del Gran Premio de Indonesia.

"Lo ha tirado", exclamaban sus ingenieros tal y como recoge el nuevo 'Inside' de Ducati.

A su llegada al box, el ilerdense les trasladaba su preocupación: "La clavícula no saben si está rota o fuera de sitio".

"He tocado la grava a mucha velocidad. Parece que el ligamento está roto", explicaba el ex de Honda y Gresini.

Su equipo, eso sí, se lo tomaba con gracia: "Te vemos en Valencia en la gala".

"Voy a intentar estar antes", replicaba un Marc que finalmente se perderá los Grandes Premios de Australia y Malasia. Todo apunta a que sí estará en Portugal y Valencia.