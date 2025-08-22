La declaración de intenciones de Aston Martin de cara al Mundial de 2026: "Queremos subir el Everest..."

Andy Cowell, jefe de la escudería, ha vuelto a hablar de las grandes aspiraciones que tiene el equipo y Alonso de cara al campeonato de la temporada que viene. El mensaje desde Aston es más que ambicioso.

Aston Martin y Fernando Alonso ya miran a 2026. Las aspiraciones de la escudería para la temporada que viene son muy altas y a medida que van pasando las semanas, Aston deja ver que el tiempo y el trabajo que se está dedicando al proyecto es muy amplio.

Según lo previamente dicho por el equipo británico, Adrian Newey está completamente centrado en desarrollar el monoplaza del año que viene. El inglés ha sido la gran incorporación de este 2025 y las esperanzas de Aston Martin, y sobre todo, las de Fernando Alonso están puestas en el trabajo del que es considerado el mejor ingeniero de la historia de la Fórmula 1.

Andy Cowell, jefe de Aston, ha hablado de la dedicación que se está poniendo desde toda la fábrica al proyecto de 2026: "Estamos trabajando al nivel de querer escalar el Everest sin oxígeno. Imagino que es un año frustrante y estamos desarrollando un coche para 2026, pero Australia 2026 parece que está a un sistema solar de distancia".

"Esto es una realidad cuando estás corriendo con un coche de 2025 que se ha desarrollado de diferente forma. Deberíamos tomar cada fin de semana como si fuéramos a obtener nuestros resultados del examen, pero la tesis se escribe ahora en la fábrica", ha asegurado Cowell en unas declaraciones para 'The Race'.

Es evidente que, por el momento, Aston Martin debe prestar más atención a la presente temporada. Sin embargo, la ilusión puesta en 2026 y la mejora que ha sufrido el monoplaza este año, hacen que las grandes aspiraciones de la escudería y de Fernando Alonso cobren más fuerza de cara al año que viene.