'La Oreja de Van Gogh' confirma que vuelve con Amaia Montero pero sin Pablo Benegas

La Oreja de Van Gogh confirma la vuelta con Amaia Montero con un comunicado

Qué se sabe Tras un año de rumores en torno a la vuelta de Amaia Montero al grupo pop de los 90, 'La Oreja de Van Gogh' ha confirmado de manera oficial que la que fue su primera vocalista regresa a la banda.

Al fin se confirma la noticia que mucha gente lleva más de un año esperando: Amaia Montero vuelve a ser vocalista de 'La Oreja de Van Gogh'. Así lo compartía el grupo a través de un comunicado oficial, con una foto con Amaia en el centro y un titular: "Vuelve 'La Oreja de Van Gogh' con Amaia Montero en su 30 aniversario".

"Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", han escrito.

Si bien han indicado que darán "más detalles y noticias pronto", han confirmado que "sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

"Volver al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos", son las palabras con las que el grupo acompaña el vídeo publicado en sus redes sociales oficiales junto a Amaia Montero, juntos, en un local de ensayo.

¿Qué ha pasado con Pablo Benegas?

Uno de los componentes de la banda, el guitarrista Pablo Benegas, anunciaba recientemente que dejaba el grupo, y La Oreja de Van Gogh ha confirmado que aunque "sigue formando parte del grupo", ha optado por "retirarse una temporada para poder centrarse en su familia y explorar nuevos retos profesionales".

Aunque algunas fuentes aseguraban que la noticia llegaría el domingo 12 de octubre, finalmente el comunicado oficial por parte del grupo llegaba este miércoles, 15 de octubre, un día y un año después de la trágica salida de Leire Martínez del grupo.

Qué ha anunciado 'La Oreja de Van Gogh'

Las dudas han quedado resueltas: Pablo Benegas se toma un descanso y Amaia, finalmente, vuelve al grupo. Ya lo dijo -sin querer- Cayetana Guillén Cuervo (y casi se gana la demanda de su ex-amiga Amaia Montero) y ahora se oficializa.

Amaia Montero vuelve como cantante después de casi 18 años de su partida. Tras la marcha de Leire Martínez de 'La Oreja de Van Gogh', el grupo vuelve a tener vocalista cumpliendo el sueño de muchos de sus fans que lloraron la marcha de Amaia allá por 2007.

Sus fans no tendrán que conformarse con aquella aparición mágica junto a Karol G cantando 'Rosas'. Ahora podrán volver a verla junto al grupo que le alzó a la fama, cantando los temas de la adolescencia millennial... ¿Seguirán sonando igual?

El comunicado oficial de 'LODV', al completo

Con titular, cuerpo de texto y firmado por "Álvaro, Haritz, Xabi y Amaia", este es el comunicado completo que compartía 'La Oreja de Van Gogh' este miércoles en su página web:

Han pasado 30 años desde que La Oreja de Van Gogh se subiera por primera vez a un escenario. Tres décadas desde el inicio de una carrera imparable repleta de canciones, recuerdos e historias compartidas.

"Volver al local de ensayo, encender el micrófono y sentir viva la magia de nuestras canciones me hizo infinitamente feliz", asegura una Amaia emocionada.

Soñando con volver a reencontrarse con su público, la banda ha dedicado estos últimos meses a repasar sus éxitos y también a escribir nuevas historias que pronto se sumarán al repertorio conocido en todo el mundo y del que puede decirse que es la banda sonora de nuestras vidas.

Por su parte, Pablo Benegas, aunque sigue formando parte de la banda, se retirará durante una temporada para poder disfrutar de más tiempo junto a su familia y explorar nuevos retos profesionales.

En definitiva, el reencuentro más esperado y un auténtico viaje musical por la trayectoria de uno de los grupos de música más destacados internacionalmente.

En palabras de La Oreja de Van Gogh: "Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo?

La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores .

Pronto os iremos contando más detalles y noticias, pero necesitábamos levantar la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable.

Nuestro querido Pablo, por su parte, sigue formando parte del grupo aunque esta vez no subirá al escenario con nosotros. Después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con los suyos, además de explorar nuevos retos profesionales. Hasta que volvamos a encontrarnos, le deseamos todo lo mejor.

De nuestra amistad y de la pasión por la música nació La Oreja de Van Gogh y, con ambas totalmente renovadas, comenzamos otra nueva etapa en nuestro camino."

El día en que Amaia volvió a los escenarios

Hace algo más de un año, en julio de 2024, Amaia Montero reaparecía en el segundo concierto de Karol G para cantar 'Rosas' sobre el escenario del Santiago Bernabeu.

No aparecía junto a Karol G para cantar alguno de los temas de la cantante colombiana, no lo hacía ni siquiera para cantar alguna de sus canciones en solitario, no, tanto Amaia como Karol G elegían uno de los grandes éxitos de 'La Oreja de Van Gogh', de la época en la que estaba Amaia, una de las canciones que ahora cantaba Leire.

