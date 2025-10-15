El enésimo ataque de Kyrgios a Sinner por su positivo en dopaje: ¡Señala una trama en la ATP!

El tenista australiano considera que la ATP, donde la mayoría de directivos son italianos, está "protegiendo" al número 2 del mundo.

Desde que Jannik Sinner diera positivo en clostebol en Indian Wells 2024, Nick Kyrgios ha sido con toda probabilidad el tenista en activo más crítico con la sanción impuesta al italiano, que apenas fue unos pocos meses.

En el podcast 'Unscripted', el australiano ha vertido su último ataque contra el número 2 del mundo, afirmando que no entiende por qué lo hizo.

"Era el jugador número uno del mundo cuando dio positivo y no hay duda de que es un jugador increíble y va a liderar el deporte durante los próximos 10 o 15 años con Alcaraz", ha explicado.

En lo que sí ha incidido es en asegurar que en la ATP hay una trama para "proteger" a Sinner: "Lo están protegiendo hasta cierto punto. El director ejecutivo y todas las personas importantes de la ATP son italianos. Si unes los puntos, todo encaja. Y, sinceramente, esta historia en general me parece una farsa".

"A mí me dolió porque era como alguien que dio positivo y se libró tan fácilmente. Pensé: 'Joder, quizá debería haberlo hecho'. ¿Y si hubiera hecho eso? Solo espero que aprenda de esto. También se lo diré en la cara: creo que fue lo suficientemente bueno como para hacerlo sin dopaje. Si fue un accidente, vale, pero si no lo fue, le diría: 'Hermano, no creo que necesites eso'", ha zanjado.